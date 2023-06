Pronti per la 2°edizione della Tappa Valli Mirandolesi di IT.A.CÀ

Per il secondo anno consecutivo il CEAS La Raganella e Servizio di Promozione e Accoglienza Turistica del Comune di Mirandola porta nel territorio la tappa Valli Mirandolesi di “IT.A.CÀ: Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile” il primo e unico festival del turismo responsabile in Italia.

Anche quest’anno la tappa avrà come fulcro la struttura del Barchessone Vecchio, nella frazione di San Martino Spino.

Le Valli Mirandolesi sono un luogo depositario di tante storie: le più antiche risalenti ai primi accampamenti etruschi, poi agli insediamenti romani e alla grandiosa storia della famiglia Pico; dall’800, epoca in cui si insediò il regio esercito italiano, fino alla storia degli agricoltori che alla fine degli anni ’90 scelsero di investire sulla piantumazione di un bosco e alla creazione di una ZPS (Zona di Protezione Speciale) facente parte della Rete ecologica europea “Natura 2000”.

“Quest’anno vorremmo che tutta la storia e le storie del nostro territorio diventassero fruibili per tutti: accessibili a bambini e adulti e a disposizione di cittadini. Perché i luoghi, se vissuti e accessibili, sono tutta un’altra storia!” – commentano le educatrici ambientali del CEAS La Raganella.

Nell’ambito della tappa Valli Mirandolesi, il CEAS La Raganella del Comune di Mirandola propone quindi per sabato 10 giugno 2023 (dalle ore 10:00 alle 13:00) una mattinata di formazione sul tema del Cicloturismo inclusivo, realizzata in collaborazione Yoda aps (organizzatore del Festival Nazionale IT.A.CÀ) e ENS (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi), con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più accessibile. Un invito particolare è rivolto ad amministratori ed esercenti che vogliono avvicinarsi al tema per progettare esperienze di viaggio cicloturistiche- inclusive che tengano conto degli aspetti comunicativo, della percorrenza delle ciclovie, l’adeguamento dei servizi turistici e dei siti culturali e naturalistici.

Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione di Slow Emotion e delle sue special bike, ci si sposterà presso la struttura del Barchessone Portovecchio che proprio in questa giornata verrà inaugurata. Scopriremo i racconti di una grande storia di ricerche veterinarie, architetture innovative e moderna ingegneria gestionale degli allevamenti di cavalli di San Martino Spino.

Domenica 11 giugno 2023 alle 9:30 partirà dal Barchessone Vecchio la 2° Natur Walk, una passeggiata guidata dalle esperte, chinesiologhe e dietiste dell’U.O.C. Medicina dello Sport – AUSL Modena. Nella stessa giornata, alle ore 15:30, sarà poi possibile prendere parte ad una pedalata tra le dolci Valli Mirandolesi per scoprire l’intreccio tra la storia e la natura di questo territorio, arrivando fino alla Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”.

L’evento si conclude con la rappresentazione di “Pinocchio, storia di un burattino”, il racconto per eccezione della tradizione italiana, a cura della Filarmonica “G. Andreoli” in collaborazione con la compagnia teatrale “Quelli delle Roncole 2” Grazie alla collaborazione con ENS, quest’anno la maggior parte degli eventi sarà accessibile alle persone sorde grazie alla presenza di un interprete LIS. Per informazioni e prenotazioni: CEAS La Raganella tel. 053529507 – 724, e-mail

ceas.laraganella@comune.mirandola.mo.it , instagram ceas_laraganella









