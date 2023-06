MIRANDOLA – Restaurata la canonica di Mortizzuolo, la frazione ha di nuovo il suo oratorio, in attesa del restauro della chiesa e del Teatro. Sabato pomeriggio è stata ufficialmente inaugurata – alla presenza del parroco don Alexandre Nondo Minga del sindaco Alberto Greco e del vescovo Castellucci – la restaurata canonica di Mortizzuolo di Mirandola, frazione divisa tra Mirandola e San Felice.

L’edificio, risalente alla seconda metà del Settecento, undici anni dopo il terremoto viene restituito alla comunità non solo ripristinato nella sua singolare bellezza (ospitava i vescovi durante loro visite pastorali nella Bassa) ma anche notevolmente più sicuro dal punto di vista sismico. Dunque, uno spazio che si apre di nuovo alle attività pastorali come il catechismo, gli incontri giovanili, il Circolo Anspi, l’ufficio parrocchiale, e, nello stesso tempo, all’intera e vivace comunità locale come punto di riferimento identitario.

“E’ molto bello – ha commentato– quando si può inaugurare una struttura parrocchiale, una chiesa o una canonica, perché si avverte che è casa di tutti. Le strutture parrocchiali non sono fatte per essere un ovile chiuso. L’oratorio non è la casa privata o l’ufficio privato del parroco ma è veramente la casa della comunità. E’ il luogo dove per i credenti si può crescere nella fede, ma per tutti è comunque il luogo dell’incontro. E va percepito come una specie di stazione di rifornimento per le energie interiori”