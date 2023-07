Anziani o persone sole, a Mirandola arriva la Telefonata Amica

Dalla collaborazione fra idel Comune di Mirandola e lnasce il progetto sperimentale denominato “”. Il contrasto allo stato di isolamento e alla solitudine sono i due cardini che la collaborazione fra enti si prefigge di combattere, promuovendo ogni forma di socializzazione ed uno stile di vita sano ed attivo, con un occhio di riguardo per i cittadini più fragili.La fase sperimentale dell’iniziativa si direzionerà sui cittadini “conosciuti” dal Servizio Sociale aventi le seguenti caratteristiche: - over 65 che vivono soli o i cui famigliari risiedano fuori dal territorio comunale - con dichiarate situazioni di fragilità, - non autosufficienti o in stato di isolamento sociale. - adulti o anziani che si sentano soli e/o avvertano il piacere o il bisogno di una vicinanza emotiva e relazioni umane Il progetto si prefigge di contrastare in maniera energica la piaga della solitudine attraverso una “Telefonata Amica”. I contatti avverranno telefonicamente, con cadenza settimanale e potranno essere accompagnati da brevi uscite con relativa partecipazione ad attività svolte sul territorio. Il contenuto delle telefonate sarà garantito e tutelato dalla normativa sulla privacy ed in tal senso i volontari saranno formati. Sono previsti continui momenti “di verifica” da parte dei Servizi Sociali, al fine di valutare l’andamento del progetto, apportare eventuali correttivi o segnalare situazioni di acuita fragilità, suggerendo nuove opportunità. Il servizio sarà erogato gratuitamente: l’Associazione Avo, che ha avviato la ricerca per nuovi volontari che aderiscano al progetto, potrà contare su un rimborso delle spese sostenute documentate.– commenta l’assessora alle politiche sociali Federica Luppi –