Lunedì occhio al telefonino: arriva It alert, l’sms di allerta pubblica nazionale

La sperimentazione - che ha già riguardato nei giorni scorsi Toscana, Sardegna, Sicilia e Calabria - permette di far arrivare sui cellulari delle persone che si trovano in una determinata zona un messaggio di allarme pubblico nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso.

Dopo la s perimentazione in Sardegna arriva anche in Emilia-Romagna lunedì, il messaggio che testa ilmesso a punto dal Dipartimento nazionale di protezione civile.Si tratta di un sistema di allarme pubblico che sfrutta le celle telefoniche di una determinata area geografica per avvertire la popolazione «». Sui cellulari dei cittadini in pericolo, dovrebbe apparire una, accompagnata da un segnale sonoro. Unaimponeva che un servizio di allerta pubblico per cellulari fosse implementato. In Italia – a differenza di Paesi come Francia e Olanda –Per quanto riguarda la sperimentazione nella nostra regione, le modalità e le finalità dell’iniziativa saranno illustrate nei prossimi giorni.