Maltempo, per il temporale problemi di circolazione e black out a Nonantola

Il temporale ha causato problemi anche anche sulla via Provinciale, località Via Larga, per rami che hanno ostruito parzialmente la strada (soprattutto tra via Misle e via Limpido). Rami e frasche sulla carreggiata anche in via Due Torrioni.

Ci sono stati anche dei black out: diversi cittadini hanno segnalato in particolare la situazione della zona di via Prati e via Sebenico.