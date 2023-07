Modenese muore in moto all'autodromo di Parma. A perdere la vita è stato il 41enne Lorenzo Rovatti, mentre il pilota della moto con cui si è scontrato è in gravi condizioni. Tutto avvenuto domenica mattina mentre nel circuito emiliano era in corso una sessione di prove libere. Per motivi ancora da chiarire, due moto che erano in pista in quel momento hanno impattato, e sull'asfalto si sono trovati entrambi i piloti. Ad avere la peggio è stato Rovatti, che ha perso la vota, mentre speranze, pur nella gravità della situazione, ci sono per il secondo centauro, che adesso lotta tra la vita e la morte all'Ospedale Maggiore di Parma.Per determinare l'accaduto si sono mossi gli agenti della polizia stradale di Parma e di Fornovo, che hanno effettuato i rilievi del caso.