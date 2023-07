Si immerge nel fiume e non risale più, muore 42enne

Ponte Samone (MO) È stato ritrovato e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nei pressi di Ponte Samone il corpo senza vita dell'uomo A.N. le iniziali, classe 1981 di nazionalità marocchina e residente in provincia di Piacenza. Per le operazioni di recupero è stato necessario fermare l'impianto idroelettrico. Nella giornata odierna personale del Comando di Modena è intervenuto in zona Ponte Samone per il soccorso di una persona, vista immergersi nelle acque del fiume Panaro e non più risalire. L'allarme è scattato intorno alle 12:20 dai Carabinieri, avvisati dal fratello del disperso, che appunto l'ha visto entrare nelle acque del fiume e non più risalire. Subito si sono portate sul posto, in una zona dove sono presenti una serie di briglie, personale VVF dei distaccamenti di Pavullo e Vignola, insieme a personale VVF fluviale del Comando di Modena.Unitamente a questi sono intervenuti anche i sommozzatori del Comando dei pompieri di Bologna, due elitrasportati dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco, altri giunti via terra, oltre ai carabinieri di Guiglia e a personale del 118. Dopo qualche orale drammatica scoperta.