Aggressione di Vignola, la Procura chiede l’archiviazione

Mancanza di elementi che convalidano il fatto: sarebbe questa la ragione che ha indotto la Procura di Modena ad archiviare la presunta aggressione avvenuta il 25 giugno scorso. DI seguito, il comunicato della Procura:

Oggi, 14 luglio 2025, a seguito di approfondite indagini preliminari, questa Procura ha formalizzato richiesta di archiviazione per totale infondatezza della notizia di reato relativa all’aggressione e violenza sessuale denunciata come avvenuta in Vignola nella serata del 25 giugno u.s., per la quale la presunta vittima aveva proposto denuncia/querela contro ignoti il successivo 26 giugno.

Sono in corso i dovuti approfondimenti investigativi finalizzati a chiarire le motivazioni che hanno determinato la denunciante a proporre querela.