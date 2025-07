Aimag, Siena (Mirandola 50mila): “Sindaci hanno venduto per 30 denari gli interessi dei loro cittadini”

MIRANDOLA - Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, Giorgio Siena, consigliere comunale della lista "Mirandola 50mila", interviene nuovamente sul tema Aimag:

"Il voto a Concordia è una prima conferma di quanto sostengo. A differenza di Mirandola il centrodestra vota contro e il capogruppo del Pd, Paolo Negro, si dimette per dissenso. Poiché i 21 comuni di Aimag sono retti da giunte di centro sinistra e di centro destra, e di opposto orientamento sono i sindaci che hanno fatto l’accordo, si attenderebbe un voto unanime. Così non sarà, con ogni probabilità, ovunque. I sindaci hanno agito, nell’accettazione del cosiddetto patto di rafforzamento Aimag – Hera, senza un consenso reale poiché non hanno voluto conoscere, capire, discutere e confrontarsi. Se non avessero avuto la presunzione di poter gestire un passaggio troppo complesso per la loro inesperienza e incompetenza, avessero utilizzato anche solo ChatGPT per un parere, avrebbero trovato motivo per fermarsi a riflettere.