Attivati controlli serali della Polizia Locale di Cavezzo in centro e nelle frazioni

CAVEZZO - Dalla scorsa settimana, su richiesta della cittadinanza e in coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale, sono stati attivati controlli serali da parte della Polizia Locale di Cavezzo. Gli agenti stanno operando sia in centro che nelle frazioni, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili: parchi pubblici, cimiteri, zone residenziali e principali vie di accesso.

I controlli riguardano il rispetto del Codice della Strada, la tutela del decoro urbano e la prevenzione di comportamenti contrari alla sicurezza pubblica. In alcuni casi, si è proceduto a interventi specifici in collaborazione con la Polizia Giudiziaria, per situazioni particolarmente critiche rilevate sul territorio.

A partire dalla prossima settimana è previsto l’arrivo di due agenti in più, che andranno a completare l’organico della Polizia Locale di Cavezzo, coprendo figure che nei mesi scorsi erano mancanti.

«La sicurezza è un tema che come Amministrazione abbiamo sempre messo al centro, e personalmente ho voluto tenere la delega proprio per seguirlo da vicino – sottolinea il sindaco Stefano Venturini –. L’attivazione dei controlli serali era una richiesta che da tempo ci veniva rappresentata dai cittadini, e che oggi trova risposta concreta. Vogliamo garantire la massima attenzione al territorio, non solo nel centro urbano, ma anche nelle frazioni e nei luoghi più esposti a criticità. L’arrivo di due nuovi agenti ci consente di mantenere alta l’attenzione e di rispondere con continuità e presenza alle esigenze della comunità.»

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno per una presenza costante e concreta a tutela della sicurezza e del rispetto delle regole, in ascolto delle esigenze espresse dalla comunità di Cavezzo.