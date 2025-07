Bondeno, si alza il sipario su “Scorre, il Festival”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO (FE) - Si alza il sipario su “Scorre, il Festival” edizione 2025. La più carica di attese e che finalmente svela il suo programma, dopo il successo delle passate kermesse.

Si parte venerdì 5 settembre e si concluderà lunedì 8 settembre, con il recupero di un saggio di danza e tessuti aerei.

L’attesa principale era quella per il nome della star della rassegna. Ebbene, a cantare in piazza Garibaldi nella domenica finale del Festival sarà Irene Grandi, stella incontrastata della canzone italiana, autrice di song indimenticabili come “Bruci la città”.

«Irene Grandi ha deciso di festeggiare da noi il suo trentennale di carriera, esibendosi in un concerto gratuito per il pubblico, sullo stesso palco che negli anni scorsi ha accolto Arisa, Noemi, Giusy Ferreri, Cristina D’Avena e altri artisti di fama internazionale», spiegano il sindaco Simone Saletti e gli assessori Francesca Aria Poltronieri (cultura) e Michele Sartini (promozione del territorio). Non è tutto: chi segue la televisione satellitare o via web si sarà certamente imbattuto, in questi anni, nell’esilarante sit-com dal sapore culinario “Vito e i suoi”, dove il protagonista assoluto è appunto il comico Vito, che aprirà il palinsesto a Bondeno venerdì 5 settembre (ore 21) con lo spettacolo: “L’altezza delle lasagne”. E’ il caso di dire: il titolo è tutto un assaggio del programma. Sia per lo spettacolo di Vito che per quello conclusivo di Irene Grandi, sarà necessario prenotare il proprio posto a sedere: la biglietteria sarà in funzione da martedì 29 luglio in Pinacoteca civica “G. Cattabriga” (martedì e venerdì, ore 9,30-12). Telefono: 331-7487558.

«“Scorre, il Festival” si colorerà anche dei vari artisti locali, tra mostre, convegni e concerti all’alba – avverte l’amministrazione comunale –. E sarà anche l’occasione per restituire alla Rocca appena inaugurata un ruolo centrale quale contenitore culturale». Venerdì 5, alle 18, verrà inaugurata alla Rocca Possente l’esposizione “Verso la foce” di Lauro Casoni, ed alle 18,30 la mostra “Zavattini senza confini” di William Zanca. Sabato 6, l’arte sarà di scena alla Casa museo “Carlo Tassi”, ore 11, con “Percorsi d’arte: Otello Sarzi e Carlo Tassi, fra teatro e pittura”, mentre al museo civico “Ferraresi” di Stellata (ore 17,30) avrà luogo il convegno: “A tavola con gli antichi abitanti del fiume”, con degustazione finale a cura del Gruppo Archeologico Bondeno.

Ancora musica in piazza Garibaldi, sabato 6 (ore 21) con lo spettacolo gratuito “We love 2000”. Suggestivo anche il concerto all’alba di domenica 7: “Accordi senza tempo” (ore 7) a cura di Michele Bianchi Duo e con colazione offerta ai presenti. Interessante conferenza al museo di Stellata, nel pomeriggio di domenica 7 (ore 17,30) su “La ricerca della Felicità”: relatori Giovanni Mari e Gilda Morelli.

Lunedì 8 settembre (ore 21) il gran finale con il recupero dello spettacolo di danza e tessuti aerei: “Il Mito di Eco e Narciso”, a cura de Le Palestre 2.3.

