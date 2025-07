Camposanto, alla Smurfit Westrock un presidio dell’Ugl Chimici

Per la prima volta, l’UGL Chimici ha fatto il proprio ingresso ufficiale nello stabilimento SMURFIT WESTROCK di Camposanto sul Panaro (MO), parte del gruppo internazionale Smurfit Kappa, tra i principali produttori mondiali di carta e imballaggi sostenibili. Un’assemblea molto partecipata ha segnato l’inizio di un percorso sindacale nuovo e aperto a tutte le lavoratrici e i lavoratori, all’insegna dell’ascolto e del confronto costruttivo.

Alla presenza del Vice Segretario Nazionale Enzo Valente e di Alberto Pietropoli, Coordinatore Nazionale del settore Carta, Grafici e Stampa, è stata presentata ufficialmente la struttura UGL Chimici Carta e Stampa, con l’illustrazione degli aggiornamenti in corso relativi al rinnovo del CCNL Cartai e Cartotecnici e ai vantaggi della previdenza complementare Byblos.

“La nostra presenza a Camposanto nasce da una richiesta precisa arrivata direttamente dai lavoratori. Abbiamo raccolto l’esigenza di recuperare spazi di rappresentanza, tutele e partecipazione in azienda. Come UGL Chimici – dichiara Enzo Valente, Vice Segretario Nazionale – intendiamo costruire una presenza sindacale solida, collaborativa e trasparente, capace di portare valore aggiunto non solo ai lavoratori, ma anche all’impresa e al territorio.”

Nel contesto del progetto di radicamento in Emilia-Romagna, la responsabilità di riferimento sul territorio è stata affidata ad Alberto Pietropoli, che in qualità di Coordinatore Nazionale del comparto Carta, Grafici e Stampa guiderà lo sviluppo organizzativo e la costruzione della rete sindacale nell’area.

“Credo in un modello sindacale che sia vicino ai lavoratori e capace di comprenderne davvero i bisogni – ha affermato Alberto Pietropoli –. Il nostro impegno in Emilia-Romagna sarà concreto e continuativo: vogliamo costruire una presenza credibile e autorevole, basata sul dialogo, sulla partecipazione e su una visione di sistema che metta insieme lavoratori, imprese e istituzioni.”

L’obiettivo della UGL Chimici è quello di promuovere una cultura sindacale moderna, centrata su una rappresentanza partecipativa, consapevole e profondamente radicata nei luoghi di lavoro, aperta a costruire alleanze virtuose per il benessere collettivo.

“L’Emilia-Romagna è una regione strategica per l’industria italiana, ricca di competenze e filiere produttive d’eccellenza. Vogliamo essere presenti in questo territorio con una proposta sindacale moderna, attenta ai cambiamenti e radicata nei luoghi di lavoro – afferma Eliseo Fiorin, Segretario Nazionale UGL Chimici –. Il nostro modello è quello di un sindacato che non si limita alla difesa, ma promuove sinergie tra lavoratori, imprese e istituzioni per migliorare le condizioni di vita e di lavoro. È questa la direzione in cui vogliamo camminare, insieme.”