Carpi, al Borgogioioso torna l’iniziativa “Foto di famiglia”

Nella galleria raffrescata del Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi torna domenica 27 luglio l’iniziativa “foto di famiglia”. Un fotografo professionista eseguirà ritratti da conservare come ricordo di una domenica in serenità trascorsa tra i tanti spazi gioco gratuiti inoltre si potrà partecipare al Calendario 2026 del Borgogioioso dedicato alle famiglie di oggi, reali, vere, italiane e non, con bimbi e pet, tra amici che condividono un appartamento, nonni, zii e genitori sorridenti con figli con disabilità. Un progetto fotografico che racconta attraverso le immagini una nuova quotidianità di relazioni.

Per chi si mette in posa per un “primo piano” in omaggio i biglietti per il bellissimo Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio mentre le foto scelte per il calendario riceveranno ulteriori premi in buoni spesa.