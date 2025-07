Carpi, nasce il canale Whatsapp per informare i cittadini sulle allerte

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Da oggi il Comune di Carpi ha uno strumento in più per informare i cittadini in caso di situazioni straordinarie di emergenza, il canale whatsapp Città di Carpi: Allerta che servirà per comunicare allerte meteo, criticità su fiumi, ponti, viabilità e altri eventi eccezionali.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a iscriversi, in caso di emergenza, infatti, è fondamentale informarsi attraverso i canali ufficiali, grazie a messaggi chiari, verificati e utili a proteggersi, evitare pericoli e collaborare al meglio con gli operatori che intervengono sul territorio.

Al canale si accede dall’app di whatsapp, entrando nella sezione “aggiornamenti” e digitando sulla barra di ricerca “Città di Carpi: Allerta”, poi è sufficiente cliccare sul bottone “iscriviti” che compare accanto al nome del canale. È possibile rimanere sempre aggiornati cliccando sulla campanella che attiva le notifiche.