Carpi, riapre al traffico la tangenziale Bruno Losi

Riapre completamente al traffico in entrambe le direzioni da oggi, lunedì 14 luglio, la tangenziale Bruno Losi mentre il cantiere di Aimag si sposta su via Guastalla, con interruzione della circolazione sulla corsia da via dell’Industria in direzione del centro.

Si è conclusa nei tempi previsti la fase 2 del progetto di costruzione della rotatoria funzionale alla Bretella per Fossoli che aveva portato alla chiusura del tratto tra via Guastalla e via Molinari/San Giacomo e alla limitazione della circolazione nel tratto tra viale Peruzzi e via Molinari.

I lavori propedeutici alla realizzazione della Bretella proseguono con la fase 3, al via da oggi, che interessa via Guastalla: i lavori comportano la chiusura del tratto tra via dell’Industria alla tangenziale in direzione del centro, mentre rimane regolarmente percorribile la corsia che dalla tangenziale porta fuori città. La conclusione dei lavori su questo tratto è prevista per la fine di luglio.