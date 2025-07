Carpi, Sinistre Unite: “Divieto vendita di vestiti usati al mercato? Impoverisce persone e sostenibilità”

La lista civica Carpi Bene Comune attacca l'amministrazione circa il divieto di commercio di abiti usati nel mercato settimanale del giovedì. Ecco la posizione del gruppo consiliare:

La decisione dell'amministrazione comunale di Carpi di vietare la vendita di capi d’abbigliamento usati nei mercati settimanali che si tengono in Piazza Martiri, ci trova contrari.

Il provvedimento in questione non aiuta certo le tante persone che oggi vivono difficoltà economiche evidenti e che, nell' acquisto di abiti usati, trovano una soluzione a poco prezzo per abbigliarsi.

Inoltre il commercio di abiti usati serve anche ad incentivare modelli di consumo sostenibili, la cultura del riuso e del contrasto allo spreco ed al consumismo.

Concordiamo con il comunicato di Rifondazione Comunista di Modena quando afferma che "La vendita e il riuso dell’abbigliamento usato costituiscono una risposta concreta e accessibile alla crisi ecologica e all’impoverimento diffuso".

Abbiamo il timore che un provvedimento del genere, dietro il pretesto del rispetto delle regole, della qualità, ecc nasconda una "guerra" ai poveri, laddove occorre, invece, condurre una “guerra” contro la povertà.

Il centro storico non deve essere un salotto escludente per certe fasce di popolazione, al contrario si deve dare l'opportunità di fruire del centro storico anche ai cittadini in cerca di abbigliamento a prezzi popolari. Il mercato rappresenta da sempre un pezzo importante della nostra tradizione cittadina, va sostenuto ed incentivato nelle sue diverse offerte. Allo stesso tempo vanno tutelate tutti gli standard di legalità, salubrità e regolarità e l'amministrazione comunale ha tutti gli strumenti per farlo in modo puntuale attraverso il servizio di polizia annonaria della polizia locale.

Chiediamo all' amministrazione comunale di ritirare questo provvedimento e di concludere maggiormente proposte (su questo ed altri temi) con le forze politiche che compongono la maggioranza.

Contro un modello di città escludente, per una Carpi di tutti.