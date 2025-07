Caso AMo, Carpi Comune – Sinistre Unite: “Fare chiarezza e rafforzare gli organi di controllo”

Il trasporto pubblico rappresenta uno dei servizi principali di cui fruisce la nostra comunità . Pertanto, la lista civica Carpi Comune non può che esprimere SCONCERTO di fronte alla notizia di un possibile ammanco, dalle casse dell’Agenzia per la Mobilità di Modena, di 500.000 euro. 500.000 euro, e’ bene sottolineare, sottratti alla comunità. In attesa dei risultati del lavoro svolto dalla Magistratura, le dimissioni dell’assessore carpigiano Di Loreto sono state assolutamente opportune. E’ necessario dissipare ogni ombra di dubbio riguardo eventuali responsabilità che coinvolgano amministratori e controllori dell’Agenzia. La lista civica Carpi Comune, inoltre, esprime ai soci di AMO - a partire dal Comune di Carpi - la necessità di una revisione degli organismi amministrativi, che governano la società, e degli organismi di controllo di questa società partecipata. Le società partecipate non meritano di finire al centro di scandali come questo. Uno scandalo come questo non può e non deve ripetersi.