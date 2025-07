Castelfranco Emilia, Elly Schlein in visita alla Festa dell’Unità di Bosco Albergati

La manifestazione proseguirà anche per questa settimana da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto, con un ricco programma di incontri, dibattiti, presentazioni, concerti, attività per bambini e famiglie e, naturalmente, buona tavola.

Tra gli appuntamenti politici si segnala, mercoledì 30 luglio, quello con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che si confronterà con il consigliere Regionale Luca Sabattini, mentre la sera successiva, giovedì 31 luglio sarà la volta dell’europarlamentare Stefano Bonaccini, in dialogo con il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, sul tema ‘Come possiamo battere la destra, Meloni e Salvini?’.

Il reading musicale Lo sapevano tutti andrà in scena venerdì 1 agosto, proprio per parlare di violenza di genere, con i contributi di Giovanna Ferrari, volontaria UDI e madre di Giulia Galiotto, vittima di femminicidio, della portavoce della Conferenza delle donne democratiche modenesi Patrizia Belloi e di Renza Barani, assessora del Comune di Castelfranco Emilia con delega alle politiche di genere. Il reading, liberamente ispirato a ‘Ferite a morte’ di Serena Dandini, è a cura di Sottopelle-Collettivo. Artistico Sabato 2 agosto si parlerà anche della strage alla stazione di Bologna, con la storica Cinzia Venturoli e Agide Melloni, autista del bus 37, inizialmente utilizzato per trasportare i feriti negli ospedali, venne poi impiegato per trasferire le vittime agli obitori, diventando un tragico simbolo di quella giornata.

Oltre agli incontri politici, saranno tante le occasioni per tutta la famiglia e ogni età, tra spettacoli, concerti, serate di ballo e liscio, presentazioni di libri, laboratori, giochi per i più piccoli, e naturalmente svariate possibilità di godere della buona tavola in compagnia, con le ristorazioni di carne e pesce gestite dai volontari, la paninoteca, bar e cocktail bar al Sottobosco, e le gestioni private del Villaggio Latino e della Pizzeria e di Ci.co - cibo italiano contadino.

Si segnala, in particolare, ‘Casa Pizzocchi’, lo spettacolo gratuito di Duilio Pizzocchi e Simon, mercoledì 30 luglio alle ore 21.00.

Tutte le sere saranno presenti bancarelle e mercatini e il Luna Park. Nello spazio Bambini Felici e Contenti tante attività, laboratori e giochi e trenino.

Presenti anche le aree di Tiro con l’Arco e Droni FPV (First Person View) e laboratori di aeromodellismo il 3 e 4 agosto. Sarà inoltre possibile scoprire il meraviglioso mondo dei rapaci notturni con lo spazio Mulino dei Gufi.

Il gran finale, per la di chiusura, lunedì 4 agosto, sarà come sempre caratterizzato dallo spettacolo pirotecnico, alle ore 23.45.