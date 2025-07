Cinderella Night: Ferraluglio a favore di ASEOP – Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica di Modena

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Non tutte le favole iniziano con “C’era una volta” e non tutte, purtroppo, seguono il copione che avevamo immaginato. A volte la vita ci sorprende con pagine difficili da scrivere, soprattutto quando riguardano i bambini — che dovrebbero essere i protagonisti più spensierati di ogni storia felice — si ritrovano a percorrere sentieri difficili, pieni di ostacoli e coraggio. Percorsi che nessun genitore vorrebbe mai dover raccontare, che nessuna fiaba aveva mai scritto.

In Edilteco, queste storie ci toccano nel profondo. Perché sappiamo che la salute dei propri figli è un dono prezioso, mai scontato. Ed è per questo che abbiamo partecipato con gioia ed emozione a Cinderella Night, la serata benefica organizzata dal Rotary Club Castelvetro di Modena – Terra dei Rangoni a favore di ASEOP – Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica di Modena.

Una serata incantata, proprio come il celebre ballo a palazzo in cui Cenerentola osa, per la prima volta, credere in un destino diverso. Anche noi, con lo stesso spirito sognante, abbiamo indossato i nostri abiti più belli e ci siamo diretti al Golf and Country Club di Colombaro. Sotto la luce della luna, davanti a un castello da fiaba, siamo scesi dalle nostre “carrozze” e abbiamo preso parte a un evento che ci ha fatto sentire protagoniste di una favola moderna, piena di emozione e significato.

Sì, c’era anche il principe azzurro… e, come nelle migliori favole, non sono mancati piccoli litigi e sane competizioni tra noi pretendenti. Ma quello che più conta è che, tra un ballo e una risata, non abbiamo mai perso di vista il vero significato della serata: sostenere ASEOP, e con essa ogni bambino e ogni famiglia che ogni giorno combatte la battaglia più importante.

La serata è finita, le luci del castello si sono spente e le carrozze sono ripartite. Ma la magia non si è dissolta: vive nei sorrisi che abbiamo condiviso, nella solidarietà che abbiamo scelto e nella promessa che, insieme, possiamo davvero fare la differenza.

Ringraziamo il Rotary Club Castelvetro di Modena – Terra dei Rangoni per aver organizzato questa splendida serata e ASEOP per il lavoro instancabile che svolge ogni giorno. Siamo orgogliosi di aver preso parte a un evento che unisce solidarietà, impegno e umanità.

ASEOP: accanto ai bambini e alle loro famiglie

Fondata a Modena nel 1988, ASEOP – Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica si impegna ogni giorno per supportare i bambini affetti da leucemie e tumori, offrendo sostegno concreto anche alle loro famiglie. L’associazione garantisce ospitalità gratuita nella “Casa di Fausta”, una struttura accogliente vicino all’ospedale, e fornisce assistenza psicologica, scolastica e burocratica. ASEOP contribuisce inoltre al miglioramento del reparto di oncoematologia pediatrica, promuove la ricerca e organizza attività di sensibilizzazione sul territorio. Una realtà fondamentale per chi si trova ad affrontare un percorso difficile, lontano dalla propria casa ma non dalla solidarietà.