Deve scontare una pena di 10 mesi per furti in abitazione, arrestato a Carpi

CARPI - La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino georgiano di 44 anni destinatario di un ordine di carcerazione, emesso nel 2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in relazione al quale deve espiare una pena residua di mesi 10 per furti in abitazione, nonché di due misure di custodia cautelare in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, in quanto gravemente indiziato della commissione di una serie di reati contro il patrimonio.

Il 44enne è stato fermato, intorno alle 2.30 della notte tra il 2 e il 3 luglio, per un controllo di polizia in via Papa Giovanni XXIII da una volante del Commissariato di Carpi in servizio di pattugliamento. Al termine delle incombenze di rito, è stato poi portato presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena.

