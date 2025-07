Carpi, tra concerti e spettacoli torna “Tutti giù nei parchi”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Con 15 appuntamenti tra concerti e spettacoli, torna da martedì 15 luglio la rassegna “Tutti giù nei parchi” che quest’anno si sposta nelle aree esterne dei centri di promozione sociale Gorizia, Graziosi e Guerzoni con due puntate ai parchi Pertini e Berlinguer. Con l’edizione 2025, la rassegna, promossa dalla Consulta B (Attività culturali, celebrative, educative) del Comune di Carpi e nata nel 2017, mantiene la caratteristica di proporre un cartellone diffuso in città, “per dare una risposta – spiegano gli organizzatori – anche ai cittadini che, per tanti motivi, non verrebbero in centro storico”, ma sposta la maggior parte degli appuntamenti dai parchi alle aree verdi dei centri sociali più decentrati.

Il programma, realizzato in collaborazione con le associazioni che fanno parte della consulta, si apre martedì 15 luglio, al centro sociale Gorizia, in via Cuneo 51, con una serata di jazz con il Giuliano Nora Quartet a cui seguirà una jam session a “Km 0”. La serata è a cura di Musica&Sport per Carpi. Mercoledì 16 luglio, di nuovo al centro sociale Gorizia, la serata è dedicata a bambini e famiglie con lo spettacolo “Valentina vuole”, a cura del Cif. Seguono due appuntamenti al centro sociale Graziosi, in via Sigonio 25, dove venerdì 18 luglio è previsto il dialogo musicale “All you need is music” tra Armonico Ensemble e Bruskers Guitar Duo, e mercoledì 23 luglio il concerto “ad alto volume” “Creampied” che vede protagoniste le band locali (a cura dell’associazione AppenAppena).

Giovedì 24 luglio, al centro sociale Guerzoni, in via Genova 1, va in scena lo spettacolo “Flashbacks”, a cura di Ammuina Produzioni Teatro in collaborazione con Panda Teatro d’improvvisazione. Domenica 27 luglio, la prima delle due serate nei parchi, al parco Pertini con la pizzica di Sud in canto e i clown giocolieri Bretella. Martedì 29 luglio si torna al circolo Guerzoni con lo spettacolo per famiglie “La balena nel giardino”, con la compagnia teatrale Al Granisel e Ohana Theater (a cura del circolo Arci Menotti) e qui si rimane anche giovedì 31 luglio “Donne divine”, viaggio alla scoperta delle grandi donne della musica italiana e internazionale (a cura di Udi). Agosto si apre con il secondo appuntamento nei parchi: al parco Berlinguer, domenica 3, sono in programma lo spettacolo per bambini “La fata delle bolle” e il concentrico dell’eccentrico ona man band Galirò.

Martedì 5 agosto, al centro sociale Graziosi, spettacolo di teatro canzone “Confessioni di un cantautore di pianura 2.0” con Marco Sforza e il trio Separè (a cura del centro sociale Guerzoni); mercoledì 6, al Guerzoni, Sbazzee in concerto (a cura di Arci) mentre lunedì 11 e mercoledì 20 si torna al Gorizia, prima con “Piano fusion” di Marco Dieci (a cura di Università per la libera età Natalia Ginzburg), poi con lo spettacolo dialettale di cabaret “…A gh vòol dl’ussta!” con i Ciocapiat ed la Vintarola (a cura della compagnia La Vintarola). Gli ultimi due appuntamenti della rassegna sono martedì 26 agosto, al centro sociale Graziosi, con lo spettacolo teatrale “L’inganno” di Alessandro Gallo (a cura dell’associazione Libera), e mercoledì 27, al centro Guerzoni, con una serata di musica e canti insieme al Coro delle mondine di Novi (a cura del Centro antiviolenza VivereDonna). Tutti gli spettacoli sono gratuiti, gli appuntamenti nei centri sociali sono sempre alle 21, quelli nei parchi iniziano alle 18.30. La rassegna “Tutti giù nei parchi” fa parte del cartellone della Carpi Estate 2025.

