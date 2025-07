Finale Emilia, incendio in un’abitazione in via Casoni di Sotto: salvo un giovane

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FINALE EMILIA - Attimi di paura nella mattinata di ieri, mercoledì 23 luglio, in via Casoni di Sotto, nell'omonima frazione di Finale Emilia. In una delle abitazioni della strada, una casa di campagna, si è infatti, sviluppato un vasto incendio e il panico è scaturito dal fatto che all'interno dell'edificio si trovasse un giovane e che fossero presenti anche alcune bombole di Gpl, che rischiavano di esplodere a causa delle fiamme. Fortunatamente il giovane è riuscito ad uscire dall'abitazione prima di rimanere bloccato dalle fiamme, grazie anche all'aiuto di un vicino che gli avrebbe fornito una scala. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha, invece, permesso di spegnere le fiamme prima che raggiungessero le bombole di Gpl. La casa è ora inagibile e accertamenti sono in corso per quanto riguarda la causa dell'incendio.

