Mirandola, parto in casa in videochiamata con gli operatori sanitari

MIRANDOLA - Un nuovo parto tra le mura domestiche è avvenuto nel territorio della Bassa modenese, questa volta a Mirandola. E' accaduto nella mattinata di martedì 22 luglio, come riporta la "Gazzetta di Modena", dopo che la madre la notte precedente si era recata al Policlinico di Modena, ospedale in cui aveva programmato il parto e, dopo alcune ore in osservazione, aveva fatto rientro a casa. Mamma e bimba fortunatamente stanno bene.

L'Ausl spiega: "Vogliamo sottolineare che mamma e neonato sono in buone condizioni di salute. La donna si era recata presso il Pronto soccorso del Policlinico di Modena, ospedale in cui aveva programmato il parto: dopo la visita, è rimasta alcune ore in osservazione e successivamente, in accordo con i clinici, ha fatto ritorno al domicilio. Sei ore dopo, improvvisamente, è iniziato il travaglio, con conseguente chiamata al 118. L’intero iter assistenziale si è svolto inmaniera fluida e ottimale, anche grazie alla collaborazione tra gli operatori sanitari e la donna: una volta ricevuta la chiamata, la Centrale Operativa del 118 ha attivato la videochiamata per fornire le prime indicazioni prima dell’arrivo dei soccorsi, giunti sul posto in sette minuti dall’inizio della telefonata. Attraverso la videochiamata è stato possibile constatare che mamma e bambina fossero inbuone condizionisin dai primi istanti successivi al parto. Trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca, mamma e bambina sono state assistite da un’équipe composta da ginecologo, ostetriche, pediatra e infermiera pediatrica, e infine trasferite al Policlinico di Modena, dove sono state ricoverate in buone condizioni".