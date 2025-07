Hockey in line, oro per l’Italia agli Europei Under 17: in squadra Emanuele Corazzari e Tommaso Allegretti degli Scomed Bomporto

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Grandissima soddisfazione per il movimento sportivo modenese: la nazionale italiana Under 17 di hockey in line ha conquistato il titolo europeo a Cittadella, in provincia di Padova, sconfiggendo la Francia 3-2 in una finale intensissima e tra gli Azzurrini c’erano anche due giovani modenesi, Emanuele Corazzari e Tommaso Allegretti, che militano negli Scomed Bomporto. Corazzari, goalie (portiere), ha giocato sia in semifinale che in finale,

rispettivamente contro la Repubblica Ceca e la Francia, offrendo buonissime prestazioni.

Classe 2009, di Gorghetto, Corazzari ha dimostrato grande sicurezza e reattività tra i pali: in semifinale contro la Repubblica Ceca ha realizzato 30 parate su 34 tiri ricevuti (con un'efficacia dell’88,2%), mentre in finale contro la Francia ha alzato la sua percentuale di salvataggi al 91,7%, diventando uno dei fattori decisivi della vittoria. Questo trionfo rappresenta un motivo d’orgoglio per la comunità modenese e per tutto il movimento giovanile dell’hockey in line e degli Scomed Bomporto.

LEGGI ANCHE: