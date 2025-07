Hockey in line, Scomed Bomporto: Marco Ballarin è il nuovo allenatore della squadra di Serie B

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - In casa Scomed Bomporto non si sta mai fermi: presentato il nuovo allenatore-giocatore della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Si tratta di Marco Ballarin: si può definirlo un ritorno a Bomporto. Cresciuto nelle giovanili bomportesi per poi approdare all'Invicta Modena, dove si è messo in luce come ottimo attaccante, ottenendo anche la convocazione nella Nazionale Senior, ha poi iniziato a giocare stabilmente in Serie A con Monleale, Ferrara e Forlì. La società bomportese si affida a lui per proseguire il lavoro svolto da Gabriele Sala, il quale rimane come atleta e viceallenatore, nel fare crescere i giovani della cantera bomportese, in Serie B, con programmi ambiziosi per il futuro.

Gli Scomed Bomporto hanno poi identificato in Giuliano Ballarin la figura di direttore sportivo per la categoria Senior: da sempre in orbita Scomed e anche lui con esperienze in società di Serie A come Ferrara e Forlì, il suo ruolo consentirà di alleggerire la mole di lavoro del presidente Lucchini. Gli Scomed Bomporto con queste due figure vogliono cementare un gruppo di atleti per un progetto molto ambizioso, anche se non nell'immediato

Nella foto seguente, il presidente Angelo Lucchini con Marco Ballarin e Giuliano Ballarin:

