Mirandola, i Licaones in concerto al Barchessone Vecchio

Appuntamento imperdibile, per i musicofili: giovedì 24 luglio i ‘Licaones’ saranno in concerto nella splendida cornice del Barchessone Vecchio di San Martino Spino (Mirandola) in via Zanzour 26/B.

I Licaones” sono un brillante quartetto, composto da musicisti di fama: Luca Colussi alla batteria, Francesco Bearzatti al sassofono, Oscar Marchioni all’organo Hammond e Mauro Ottolini al trombone. I Licaones, gruppo musicale attivo da vent’anni, sono noti per aver proposto un genere originale chiamato ‘lounge’, che amalgama swing, musica latina, funk e esperienze di compositori italiani, come Armando Trovajoli, Piero Piccioni, Piero Umiliani e Ennio Morricone.

Un jazz, che insieme ai fiati di Mauro Ottolini e Francesco Bearzatti, solisti eccellenti che negli ultimi anni si sono distinti tra le figure di spicco del jazz nazionale, trova la sua perfezione grazie alle tastiere di Oscar Marchioni e al drumming trascinante di Luca Colussi. La loro forza sta nel creare melodie ballabili e un jazz immediato, che si fa apprezzare per vivacità e riconoscibilità.

La serata avrà inizio dalle 19,30 con un buffet di benvenuto curato degli sponsor, che proporrà specialità e gusti della tradizione locale, al quale seguirà il concerto.

Per la prevendita dei biglietti, 25 euro, occorre rivolgersi a ‘La Baracchina’, Via Circonvallazione, 75 Mirandola (340 2450988- email [email protected])

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: Simona 344 5666553 - Milva 327 7925088.

Il concerto, realizzato con il patrocinio del Comune di Mirandola, è a scopo benefico: l’incasso sarà, infatti, devoluto al reparto di Ematologia dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e alla Parrocchia di San Martino Spino.