Mirandola, Letizia Budri: “Successo del Festival della Memoria anche grazie a Bergomi”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il 17 Luglio scorso la Dott.ssa Mariapaola Bergomi è stata nominata dal Sindaco Letizia Budri quale rappresentante del Comune di Mirandola nel Consiglio Direttivo del Consorzio per il Memoria Festival, per il triennio 2025–2027. Ora l’Assemblea del Consorzio, con voto limitato ai soli consorziati fondatori - Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, San Felice 1893 Banca Popolare, Coldiretti, e il Comune di Mirandola - sarà chiamata a nominare il nuovo Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dallo statuto. Cariche, quella di Presidente e dei consiglieri, da sempre previste quali incarichi gratuiti. La nomina, espressa attraverso atto monocratico del Sindaco, è avvenuta a seguito di una procedura pubblica di selezione di curricula, a cui oltre Bergomi hanno partecipato altri quattro soggetti.

"La scelta di confermare Mariapaola Bergomi quale rappresentante del Comune nel Direttivo del Consorzio, dipende certamente dal qualificato profilo accademico evidenziato nel suo curriculum, ma soprattutto dalla positiva gestione che i suoi tre anni di presidenza hanno rappresentato per il Festival, di cui l'ultima riuscitissima edizione rappresenta di certo la miglior testimonianza. Ogni speculazione a riguardo credo possa essere facilmente "rimandata al mittente" - afferma il Sindaco Budri - rilevando come tra le candidature pervenute, nell'analisi combinata tra titoli ed esperienza, non vi fossero alternative più confacenti al ruolo".

Il Memoria Festival, promosso dal Consorzio omonimo, nato nel 2016, è oggi una delle iniziative culturali più rilevanti del territorio, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e di proporre contenuti di qualità legati alla memoria storica, alla riflessione civile e alla cultura contemporanea. Particolarmente significativa, per il futuro del progetto, è la recente adesione del Gruppo Mondadori quale partner editoriale, che conferma la crescente rilevanza del Festival e apre nuove opportunità di sviluppo e visibilità a livello nazionale.

“Il Memoria Festival è un progetto culturale in continua crescita, consolidandosi negli anni quale punto di riferimento per la comunità di Mirandola e per tutto il territorio. La nomina della Dott.ssa Bergomi nel Consiglio Direttivo, considerati gli ottimi risultati perseguiti, rappresenta non solo un segno di continuità e fiducia, ma anche l’occasione per confermare energie e competenze nel governo del Consorzio. Ringrazio tutti i rappresentanti dei soci fondatori e i volontari per il lavoro che svolgono, spesso in modo silenzioso ma con grande impegno, e sottolineo come incarichi di questo tipo, pur essendo a titolo gratuito, richiedano un notevole dispendio di tempo e dedizione – commenta il Sindaco Letizia Budri - Guardiamo con fiducia al futuro del Memoria Festival, certi che saprà continuare a offrire alla cittadinanza un patrimonio di cultura, riflessione e condivisione sempre più ricco e partecipato.” A tal proposito anche la Fondazione Cassa di Risparmio ha confermato nel ruolo di consigliere il dott. Cosimo Quarta segretario Generale della Fondazione CRMIR. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Francesco Vincenzi nel comunicare la nomina, ha dichiarato: “si conferma da parte dell’Ente e del Comune di Mirandola, in attesa delle altre designazioni, una governance che è stata in grado di dare grande rappresentatività culturale alla Città di Mirandola contribuendo a creare occasioni di incontro e di confronto stimolanti e gratificanti”.