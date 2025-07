Mirandola, venti studenti dell’Università di Palermo in visita allo stabilimento di LivaNova

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - Per il terzo anno consecutivo, il plant di Mirandola dell'azienda LivaNova, ha accolto una delegazione di venti studenti magistrali dell’Università di Palermo, in visita nella Biomedical Valley mirandolese per un’esperienza formativa unica. Accompagnati dal prof. Vincenzo La Carrubba, docente del corso di laurea in Ingegneria Biomedica, e dal dott. Salvatore Tornabene, dottorando di Ricerca, gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino lo stabilimento produttivo e i laboratori del dipartimento di Ricerca e Sviluppo, immergendosi nel cuore dell’innovazione tecnologica.

Durante la giornata, hanno partecipato con entusiasmo a una lezione sul funzionamento del bypass cardiopolmonare e a un talk dedicato alla modellazione numerica applicata alla progettazione degli ossigenatori, momenti che hanno suscitato grande interesse e curiosità. L’incontro è stato reso ancora più speciale grazie all’impegno e alla passione del team LivaNova, composto da Stefano Spro, Gianluca Poletti, Franko Masllavica, Claudio Resta, Daniela Guerrera e Chiara Gasperi, che hanno saputo trasmettere con professionalità e calore il valore del proprio lavoro.

Questi eventi rappresentano non solo un’importante occasione di crescita per gli studenti, ma anche un tassello fondamentale nel rafforzamento della collaborazione tra LivaNova e l’Università di Palermo, un legame che continua a generare valore e opportunità per il futuro.

