Modena, Raptor Engineering esulta con Olivieri nel Tricolore GT

Grazie a una vittoria e a un podio, Raptor Engineering si conferma in piena lotta per il titolo tricolore GT Cup II del Campionato Italiano GT Sprint, nel quale il team modenese schiera al via due Porsche 911 GT3 Cup. La squadra diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati torna dalla seconda tappa disputata lo scorso weekend al Mugello Circuit con il prezioso bottino conquistato in classe Pro-Am dal giovanissimo e talentuoso portacolori Flavio Olivieri. Il 18enne rookie romano, già in evidenza in apertura di stagione a Vallelunga, ha messo il proprio timbro su gara 1, vinta con autorità dalla pole position conquistata in qualifica. Sull’impegnativo circuito toscano, Olivieri si è poi battuto bene anche in gara 2, nella quale doveva scontare un ulteriore handicap tempo obbligatorio proprio per il risultato pieno centrato al sabato, riuscendo a ottenere un comunque positivo terzo posto, sempre prezioso in ottica tricolore, oltre che prova di ulteriore esperienza e resistenza maturate nel suo primo fine settimana in equipaggio singolo. Una sorta di sfida nella sfida.

Al volante della seconda Porsche siglata Raptor, in classe Am ha poi superato l’insidioso esame del Mugello la formazione doppia composta da Giovanni Naldi e Matteo Cianfoni. Protagonisti concreti in due gare fra le più complesse della stagione, i due piloti romani hanno centrato l’obiettivo di migliorare quanto fatto in apertura di Tricolore a Vallelunga e hanno concluso il fine settimana toscano con un settimo e un ottavo posto, centrando dunque la zona punti in entrambe le sfide. La serie Sprint del Campionato Italiano tornerà in azione a fine settembre a Imola, ma nell’attesa riprenderà la serie Endurance, con la squadra impegnata già l’1-3 agosto sempre sul circuito del Santerno.

Il team principal Andrea Palma dichiara nel post-Mugello: “Olivieri è andato davvero forte, ha disputato una bella gara 1 perché è stato bravo nel rischiare al momento giusto e poi a gestire alla perfezione nella seconda metà della corsa. Sono soddisfatto perché Flavio è un giovanissimo che sta crescendo davvero bene. In gara 2 avevamo un hadicap maggiore da scontare al pit-stop e le condizioni della pista erano totalmente diverse dopo la pioggia caduta prima del via. Ha faticato un po’ a trovare il ritmo, ma questo fa parte del maturare esperienza, poi è stato bravo nel resto della corsa e tutto sommato il terzo posto è positivo. Buon lavoro anche per Naldi-Cianfoni. Peccato soltanto per un testacoda in gara 1 mentre erano in lotta per la top-5, ma siamo contenti: sono affiatati ed è un equipaggio molto equilibrato. Il bilancio complessivo del weekend è in sostanza positivo, anche considerando l’impegno che richiede un circuito come il Mugello. Poi è vero che si può sempre migliorare qualcosa e quindi sarà questo lo spirito con il quale arriveremo a Imola”.