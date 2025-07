Modena, torna Yoga Radio Bruno Estate

Le modifiche alla viabilità

In occasione del Radio Bruno Estate, in programma giovedì 10 e venerdì 11 luglio in piazza Roma a Modena, saranno operate alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, oltre all’area di piazza Roma, dove è già sospesa la circolazione per consentire l’allestimento dell’evento, e via Tre Febbraio, che è già riservato allo staff dell’organizzazione, dalla mezzanotte tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio fino alle 3 di sabato 12 luglio sarà vietata la sosta in piazzale San Domenico, mentre in corso Accademia la limitazione proseguirà fino all’1 di domenica 13 luglio, mentre nelle vie Santa Margherita, Fonteraso, Farini e largo San Giorgio il divieto sarà applicato dalle ore 7 di giovedì 10 luglio all’1 di sabato 12 luglio. In piazza Roma, in particolare, nelle giornate dell’evento saranno posizionati panettoni in cemento in modo da impedire il transito veicolare, fatta eccezione per veicoli di soccorso, polizia e diretti ai passi carrabili. Anche il trasporto pubblico locale viene deviato su altri percorsi (per informazioni www.setaweb.it).

Il transito sarà interrotto dalle 14 di giovedì 10 luglio alle 2 di sabato 12 luglio anche in corso Cavour-via Tre Febbraio, Fonte d’Abisso e piazzale San Domenico, mentre in via Farini-via Emilia centro la sospensione della circolazione sarà fino all’1 di sabato 12 luglio.

Dalle 8 di giovedì 10 luglio all’1 di sabato 12 luglio, inoltre, la circolazione stradale sarà resa a doppio senso di marcia in via Farini, via Fonteraso (nel tratto compreso tra largo San Giorgio e via Santa Margherita) e via Santa Margherita (tra via Fonteraso e corso Accademia), mentre in via dei Lovoleti, dove il provvedimento è già attivo da oggi, lunedì 7 luglio, così come la sospensione della circolazione stradale nel tratto tra via Taglio e piazza Roma, la circolazione sarà regolata a doppio senso fino alle 2 di domenica 13 luglio.