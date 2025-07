Musica, Mirco Besutti: “Bene l’impegno della Regione per l’educazione musicale”

L’Associazione Regionale delle Scuole di Musica Assonanza accoglie con grande soddisfazione l’incremento delle risorse dedicate dalla Regione Emilia-Romagna all’educazione e alla pratica musicale nelle scuole e nei percorsi di formazione professionale.

Per l’anno scolastico 2025/2026 saranno finanziati 25 progetti per un totale di 2.669.555 euro di fondi europei FSE+, il 20% in più rispetto allo scorso anno. L’iniziativa coinvolgerà 266 istituti scolastici e oltre 7.900 studenti su tutto il territorio regionale, con un’attenzione specifica agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

I progetti sono frutto della collaborazione tra le scuole di musica riconosciute dalla Regione – molte delle quali aderenti ad Assonanza – e gli istituti scolastici, e mirano a integrare la musica nei percorsi educativi attraverso laboratori, strumenti, attività corali, musica d’insieme e propedeutica.

Le attività si estenderanno anche ai mesi estivi, nella logica delle “scuole aperte”, valorizzando la continuità educativa, la socialità e l’inclusione.

“Questi progetti rappresentano un riconoscimento importante del ruolo che la musica svolge nella crescita delle giovani generazioni, non solo dal punto di vista culturale, ma anche umano e sociale” – dichiara Mirco Besutti, Presidente di Assonanza – “La Regione Emilia-Romagna ha saputo valorizzare un patrimonio diffuso di esperienze, professionalità e radicamento territoriale, che le scuole di musica rappresentano da anni. Grazie a questo investimento possiamo costruire percorsi inclusivi, accessibili e di qualità per tutti, rafforzando il legame tra scuola, cultura e comunità”.

L’iniziativa coinvolge tutte le province dell’Emilia-Romagna: 61 enti nella provincia di Bologna, 45 a Modena, 39 a Parma, 33 a Forlì-Cesena, 26 a Piacenza, 22 a Reggio Emilia, 19 a Ravenna, 18 a Ferrara e 3 nella provincia di Rimini.

Assonanza ribadisce il proprio impegno nel sostenere le scuole di musica come presidi educativi e culturali e ringrazia la Regione per aver rafforzato un modello virtuoso che promuove la musica come strumento di partecipazione, coesione e cittadinanza attiva.