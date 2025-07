Novi, seconda parte ciclopedonale tra Rovereto e S. Antonio: approvato il progetto esecutivo

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

NOVI DI MODENA - E' stato approvato il progetto esecutivo della seconda parte del percorso ciclopedonale tra Rovereto e Sant'Antonio, frazioni di Novi di Modena. I lavori interesseranno via Chiesa Nord, nel tratto dall'incrocio con via XXV Aprile fino all'altezza di via Mazzarana. Si proseguirà con la realizzazione della pista ciclabile che costeggia la carreggiata, e con l'installazione di un semaforo a chiamata in corrispondenza di Corte Rettighieri, dove il tracciato passerà sul lato opposto della strada. Il costo totale dei lavori è pari a 445.000 euro di cui 311.500 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con fondi PR-FESR 2021-2027 "Bando per favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale".

LEGGI ANCHE: