25 anni di brindisi e musica, torna la Festa della Birra di Novi di Modena

NOVI DI MODENA - È tutto pronto per la 25ª edizione della Festa della Birra di Novi di Modena, in programma dal 17 al 27 luglio 2025 al parco della Resistenza. Un traguardo importante che celebra un quarto di secolo di musica, divertimento e aggregazione, confermando l’evento come uno degli appuntamenti estivi più attesi della Bassa Modenese. Martedì 22 luglio si festeggerà con una serata dedicata ai momenti più belli di questi 25 anni.

Undici serate tra concerti live, Stand Up Comedy e Silent Disco

Quest'anno la festa si prepara a superare ogni aspettativa, offrendo 11 serate con un programma vario coinvolgente. Non solo concerti live come Nsmga, Mr.Pig, QueenMania ma anche due serate dedicate alla Stand Up Comedy - Ospiti Serena Bongiovanni e Angelo Amaro Giovedi 17 e Nathan Kiboba Domenica 20 -, per offrire al pubblico un intrattenimento sempre più completo e originale. Ogni concerto sarà anticipato da un pre-live DJ set, per scaldare l’atmosfera fin dal tramonto. E dopo i concerti, la festa continua con ben 4 serate di Silent Disco con dodici dj, oltre 600 cuffie, per ballare e divertirsi nel rispetto dei vicini.

Birra, cocktail e cucina di qualità

Protagonista indiscussa sarà, come sempre, la birra, con ben 11 tipi di birra, tra cui opzioni senza glutine e analcolica, per accogliere e soddisfare davvero tutti. Non solo birra: per chi ama i cocktail, abbiamo scelto una selezione accurata di gin, introducendo anche il gin analcolico, per brindare in modo alternativo e responsabile. La cucina è un altro pilastro della festa: tutti i piatti vengono serviti in piatti di ceramica, per mantenere viva la tradizione e offrire un'esperienza autentica. Ogni sera proponiamo piatti ricercati che cambiano, studiati per sorprendere anche i palati più curiosi, accanto al nostro grande punto forte: la carne alla griglia, vero simbolo di convivialità.

Aggregazione giovanile e comunità: i valori al centro

Il cuore pulsante della Festa della Birra di Novi di Modena è l’aggregazione giovanile, ma ancora di più la voglia di unire persone di tutte le età, creando un ambiente aperto, inclusivo e conviviale. Tutto questo è possibile grazie al lavoro straordinario di un gruppo di oltre 150 volontari, che con passione e dedizione lavorano per mesi alla realizzazione di un evento per la comunità. Un grande ringraziamento va anche alle aziende e alle attività locali che ogni anno sostengono e credono in questa manifestazione.

