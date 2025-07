Patto Aimag-Hera, il Comitato Aimag per il territorio: “Non è una partnership industriale, ma una privatizzazione”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - In merito all'operazione di partnership industriale tra i gruppi Aimag-Hera, appoggiata dal Partito Democratico di Carpi, Campogalliano e Soliera, che in una nota spiegano come "rappresenti una scelta responsabile per affrontare le sfide del settore idrico integrato, dell’economia circolare e delle energie rinnovabili in un contesto nazionale e normativo sempre più competitivo e selettivo”, interviene il Comitato Aimag per il territorio.

"Dai documenti che i consiglieri sono chiamati ad approvare nei consigli comunali sul tema, risulta chiaro che non si tratta di partnership industriale ma di cessione di controllo - spiega il Comitato -. Il Pd rimarca che 'l’operazione non è in alcun modo una privatizzazione, né tantomeno un passo indietro nella tutela del bene comune: se mai, il pubblico interesse sarebbe messo in serio pericolo nel caso in cui Aimag non si dotasse delle strategie idonee a restare competitiva', ma non è vero. Si tratta, invece, di una vera privatizzazione perché il controllo passa nelle mani di Hera azienda quotata in borsa, come si può ben capire dalle delibere dei consigli comunali predisposti in modo omogeneo e standard, quasi ci fosse una regia esterna. È un passo indietro sul bene comune perché i bilanci Aimag fanno pensare ad una sottovalutazione del valore della stessa.

Il Partito Democratico di Carpi, Campogalliano e Soliera sostiene che "senza questa operazione Aimag correrebbe il serio rischio di non essere nelle condizioni di partecipare da protagonista ai futuri bandi per la gestione del servizio idrico, rischiando non solo di perdere una società a maggioranza pubblica, ma anche i dividendi che oggi finanziano servizi, welfare, manutenzioni e progetti per le nostre comunità”.

"Anche questo non è vero - ribatte il Comitato - perché Aimag avrebbe potuto organizzarsi, e ne aveva forze e carattere, con altri. Purtroppo è un tesoretto utile a chi è quotato in borsa e a decisioni prese fuori dai consigli comunali. Il 51% del capitale preserva una maggioranza di forma che nulla potrà a fronte della cessione del governo ad Hera nel CdA. Le decisioni non saranno più in capo ai comuni ma ad Hera, i comuni potranno solo approvare o meno il bilancio".

“In campagna elettorale l’autonomia di Aimag era stato uno dei cavalli di battaglia del Pd - ricorda il Comitato -. Tutto cambia e certo si può cambiare ma a ragione, spiegandolo ai cittadini. Le poche informazioni sono avvenute solo a seguito delle pressioni di movimenti esterni ai comuni. Ma era difficile spiegare un qualcosa che altro non era che una decisione politica di vertice di un Pd che sta oramai perdendo definitivamente il contatto con le persone riducendosi ad un puro apparto burocratico.

Il mondo cambia e non si può stare fermi, ma questo non significa regalare un’azienda che non presentava elemento alcuno di crisi finanziaria e di idee".

