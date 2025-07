Stato di agitazione dipendenti del Comune di Medolla, nulla di fatto nell’incontro con l’Amministrazione

MEDOLLA - Nota stampa del sindacato Fp Cgil in merito allo stato d'agitazione dei dipendenti del Comune di Medolla:

“I rappresentanti dell’Amministrazione comunale, pur riconoscendo le giuste rivendicazioni dei lavoratori – spiega Veronica Marchesini della Fp Cgil Modena - non si sono impegnati per l’immediato pagamento ad agosto degli arretrati del salario accessorio, adducendo motivazioni pretestuose rispetto al sistema di valutazione. Ma i dipendenti sono stati valutati, e nel corso di quest’anno nessuna problematica in merito è mai stata sollevata nonostante le numerose occasioni di trattativa. Come mai il sindaco la solleva solo oggi? Questa argomentazione ha il sapore di pretesto e di dilazione immotivata dei riconoscimenti economici ai lavoratori” commenta ancora Marchesini .

"Si è risolto con un nulla di fatto - spiega il sindacato Fp Cgil in una nota stampa - l’incontro in Prefettura svoltosi nella mattina di lunedì 28 luglio tra Fp Cgil, Rsu e Amministrazione comunale di Medolla sullo stato di agitazione per il mancato pagamento del salario accessorio relativo agli anni 2019-2022 e 2023-2024. Inaccettabile la mancanza di disponibilità di sindaco e segretario comunale a prendere impegni immediati e concreti sul pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori in base agli accordi sindacali sottoscritti".

"Nel tentativo di conciliazione non è quindi stato possibile addivenire a nessun accordo per la mancanza di impegni precisi - continua la nota del sindacato - e già nei prossimi giorni si terrà l’assemblea con i lavoratori del Comune di Medolla per decidere le future azioni da intraprendere per continuare la mobilitazione e rivendicare la tutela del loro salario. Ricordiamo che il salario dei lavoratori degli Enti locali (che già operano in sottorganico) è fermo al palo, anche a causa dell’indisponibilità di Governo e Aran, sul rinnovo del Ccnl Enti Locali, a stanziare le risorse necessarie per garantire aumenti dignitosi a recuperare l’inflazione del biennio 2022-2024".

“Se poi anche a livello decentrato non c’è rispetto degli accordi, la penalizzazione per i salari dei dipendenti pubblici è doppia. Spiace vedere che il Comune non metta in campo tutte le azioni per il riconoscimento di chi ogni giorno si adopera per garantire i servizi ai cittadini” conclude Veronica Marchesini.