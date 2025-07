Comune di Medolla, aperto lo stato di agitazione dei dipendenti per rivendicare il salario accessorio

MEDOLLA - Nota stampa del sindacato Fp Cgil Modena:

"Il sindacato Fp Cgil di Modena, unitamente alle Rsu e ai lavoratori del Comune di Medolla, annuncia lo stato di agitazione per l’ingiustificabile ritardo dell’Amministrazione comunale nel pagamento della retribuzione accessoria degli anni 2019-2022, nonché degli anni 2023 e 2024, e per la mancanza di date di incontro per lo svolgimento della contrattazione sul salario accessorio 2025 del personale, pari a poco più di 20 addetti. Da mesi, infatti, la Fp Cgil e le Rsu inviano richieste al Comune di Medolla per il pagamento di quanto previsto dal contratto decentrato relativo agli anni 2019-2022, oltre ad esigere tempistiche precise per il riconoscimento economico degli accordi degli anni 2023 e 2024 e, nonostante i solleciti, non avuto ad oggi alcuna risposta, né date certe.

Oltre a questo, dal mese di maggio nessuna data è stata proposta alla parte sindacale che ha chiesto l’avvio della contrattazione decentrata per il salario integrativo del personale comunale del 2025. L’assemblea sindacale dei lavoratori del Comune di Medolla che si è tenuta martedì 15 luglio ha dato pieno mandato al sindacato per preannunciare lo stato di agitazione, con richiesta di convocazione in Prefettura per il tentativo di conciliazione.