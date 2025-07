Ucman, Pd: “Contro dazi Usa, approvata mozione a tutela dei nostri prodotti”

“La notizia dell'applicazione dei dazi del 30% da parte degli Stati Uniti sui prodotti italiani dal 1 agosto è una pessima notizia che avrà inevitabili ripercussioni sull'export emiliano-romagnolo e sulle filiere produttive della nostra Regione" hanno dichiarato dal gruppo Liste Civiche-PD Bassa Modenese.

"Come gruppo consiliare ci siamo fin da subito attivati cogliendo l'appello del presidente della Regione De Pascale - ricordano i consiglieri delle Liste Civiche-PD Bassa Modenese - presentando e approvando nell'ultimo consiglio dell'Unione una mozione che impegna la Giunta a farsi portavoce con gli altri livelli istituzionali al fine di mettere in campo tutte le misure economiche in grado di evitare ripercussioni sulle nostre filiere produttive, tra cui il settore biomedicale e meccanico per quanto riguarda il nostro territorio".

"Ancora una volta non stupisce l'irresponsabilità del centrodestra che ha votato contro questo ordine del giorno, minimizzando in merito agli effetti e all'effettiva applicazione dei dazi sulle nostre produzioni - concludono dal gruppo, aggiungendo che - la realtà è invece ben diversa e a loro consigliamo di impegnarsi maggiormente nel farsi portatori delle istanze della Bassa con i loro parlamentari e con un Governo che sta dimostrando di essere totalmente servile all'amministrazione americana e accondiscendente alle spacconate di Trump”.