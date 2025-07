Vignola, PD: “Destra ha strumentalizzato presunta aggressione, ora chieda scusa”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

"La richiesta di archiviazione della Procura di Modena – che ha escluso in modo netto e inequivocabile la fondatezza della denuncia per aggressione e violenza sessuale avvenuta a Vignola – mette un punto fermo su una vicenda delicata e dolorosa. Una denuncia che, stando agli accertamenti, si è rivelata priva di fondamento, ma che è stata fin da subito strumentalizzata da settori della destra per portare un attacco politico diretto alla sindaca Emilia Muratori”: lo dichiarano i parlamentari modenesi del Partito Democratico Enza Rando, Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra.

"È grave – proseguono gli esponenti Dem – che di fronte a una segnalazione ancora tutta da verificare, esponenti politici della destra abbiano scelto la via dell’attacco frontale a un’amministrazione comunale, strumentalizzando l’emozione e l’allarme suscitati nella comunità. È il segno di un modo irresponsabile e pericoloso di fare politica, che non ha rispetto né per le persone né per le istituzioni."

"La nostra vicinanza – concludono – va alla sindaca Muratori, che ha saputo affrontare con serietà e misura una fase difficile, tenendo ferma la barra del lavoro istituzionale. A Vignola serve adesso serenità, e il rispetto della verità. Ma serve anche memoria: per evitare che simili strumentalizzazioni possano ripetersi."