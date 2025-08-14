Bassa Modenese, i Nas multano per 3mila euro un locale estivo
Nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente effettuato mirate ispezioni igienico sanitarie presso attività di ristorazione e intrattenimento.
In un locale estivo della Bassa Modenese, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 30 kg di prodotti alimentari vari - tra cui carni, preparazioni gastronomiche e prodotti dolciari - per un valore commerciale di circa 300 euro. Gli alimenti sono risultati, in parte, privi delle obbligatorie indicazioni per la rintracciabilità (lotto, data di congelamento, origine, tipologia) e, in parte, scaduti. Sono state inoltre riscontrate carenze igienico-sanitarie, quali sporco vetusto su pavimenti, pareti e attrezzature, nonché assenza di zanzariere su porte e finestre dei locali destinati alla preparazione e al deposito degli alimenti. Al legale rappresentante sono state contestate le relative violazioni amministrative, con sanzioni complessive pari a 3.000 euro.
In una discoteca della Bassa Reggiana, i controlli hanno invece accertato la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo redatto secondo i principi del sistema H.A.C.C.P. nonché la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande all’Autorità competente. Al legale rappresentante sono state contestate violazioni amministrative, con sanzioni pari a 3.000 euro.
L’attività di controllo si inserisce nella più ampia strategia del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute volta a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei cittadini, in particolare durante la stagione estiva, periodo di maggiore affluenza nei luoghi di svago e ristoro.
