Bomporto, martedì 12 agosto arriva una notte “sotto le stelle”

Un evento gratuito e rivolto a grandi e piccini per riscoprire il cielo estivo, guidati dagli esperti del Planetario di Modena F. Martino e dal Ceas Associato di Nonantola.



Martedì 12 agosto, dalle 21 alle 23, il Comune di Bomporto invita cittadini e visitatori a una serata speciale al Parco delle Aquile: un’occasione per ritrovarsi sotto le stelle, in compagnia di esperti che guideranno l’osservazione astronomica con telescopi e racconti celesti.



Nel periodo della tradizionale Notte di San Lorenzo, in cui il cielo ospita le prime stelle cadenti del mese, la serata offrirà l’occasione di osservare il cielo anche in attesa del passaggio delle Perseidi.



L’iniziativa, promossa insieme al Ceas Associato Nonantola, in collaborazione con il Planetario F. Martino di Modena e la Biblioteca Comunale di Bomporto, è ad accesso libero e pensata per tutte le età. L'ingresso al parco sarà possibile da Piazza dello Sport, attraverso il vialetto pedonale che costeggia la piscina.



“Valorizzare il nostro territorio anche attraverso la bellezza del cielo notturno è un modo per rafforzare il legame tra cittadini, ambiente e cultura – ha commentato l’Assessore all'Ambiente, Andrea Berselli - Bomporto vuole offrire momenti di condivisione che sappiano coniugare natura, cultura e comunità”.



La serata offre un’opportunità unica per scoprire costellazioni e pianeti, avvolti dalla bellezza del cielo estivo. È consigliato portare una coperta, una torcia e un po’ di curiosità.