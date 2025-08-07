Bomporto, martedì 12 agosto arriva una notte “sotto le stelle”
Un evento gratuito e rivolto a grandi e piccini per riscoprire il cielo estivo, guidati dagli esperti del Planetario di Modena F. Martino e dal Ceas Associato di Nonantola.
Martedì 12 agosto, dalle 21 alle 23, il Comune di Bomporto invita cittadini e visitatori a una serata speciale al Parco delle Aquile: un’occasione per ritrovarsi sotto le stelle, in compagnia di esperti che guideranno l’osservazione astronomica con telescopi e racconti celesti.
Nel periodo della tradizionale Notte di San Lorenzo, in cui il cielo ospita le prime stelle cadenti del mese, la serata offrirà l’occasione di osservare il cielo anche in attesa del passaggio delle Perseidi.
L’iniziativa, promossa insieme al Ceas Associato Nonantola, in collaborazione con il Planetario F. Martino di Modena e la Biblioteca Comunale di Bomporto, è ad accesso libero e pensata per tutte le età. L'ingresso al parco sarà possibile da Piazza dello Sport, attraverso il vialetto pedonale che costeggia la piscina.
“Valorizzare il nostro territorio anche attraverso la bellezza del cielo notturno è un modo per rafforzare il legame tra cittadini, ambiente e cultura – ha commentato l’Assessore all'Ambiente, Andrea Berselli - Bomporto vuole offrire momenti di condivisione che sappiano coniugare natura, cultura e comunità”.
La serata offre un’opportunità unica per scoprire costellazioni e pianeti, avvolti dalla bellezza del cielo estivo. È consigliato portare una coperta, una torcia e un po’ di curiosità.
- Bomporto, martedì 12 agosto arriva una notte "sotto le stelle"
- Modena, da UniMore arriva un rilevatore portatile di Pfas nelle acque
- Liste d'attesa, Mastacchi (Rete Civica): "Presa in carico specialistica? Purtroppo un'eccezione"
- Modena, i consigli sul benessere animale per un'estate sicura
- Confagricoltura: "In ER la vendemmia parte bene"
- Concordia, il liutaio Emanuele Ghidoni: "Ho lavorato legno risalente all'Età del Ferro"
- Detenuto appicca fuoco nel carcere di Modena, 11 intossicati tra agenti e reclusi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta
- Mirandola, venti studenti dell'Università di Palermo in visita allo stabilimento di LivaNova