Bondeno, su via Napoleonica limitazioni ai mezzi pesanti

Da lunedì 11 agosto è entrata in vigore una limitazione dei mezzi in transito su via Napoleonica, riguardante tutti i veicoli che a pieno carico superino le 3,5 tonnellate di peso. La misura che è stata adottata va nella direzione di tutelare gli utenti deboli della strada, ma anche di limitare le emissioni di particelle sottili e rumori dovuti al passaggio indiscriminato di mezzi pesanti lungo una via che ha caratteristiche particolari, tipiche di una via “residenziale”. La ratio del provvedimento, che ha natura permanente, è strettamente legata a quanto avvenuto nelle scorse settimane nella parallela via Borgatti, con i lavori a ridosso del semaforo e la “scelta” dei conducenti di trattori e camion di percorrere in alternativa via Napoleonica: «Abbiamo ricevuto richieste da parte dei residenti, ed abbiamo verificato l’aumento sostenuto del traffico pesante lungo via Napoleonica – spiega il comandante della Polizia locale dell’Alto Ferrarese, Stefano Ansaloni –. L’incremento del transito ha interessato una strada che deve rimanere “residenziale”, per via di alcune caratteristiche: la presenza di molte abitazioni, del centro sportivo “Bihac”, con la frequentazione di numerose associazioni sportive e il frequente attraversamento delle strisce pedonali da parte di atleti, tra i quali molti bambini».

Su via Napoleonica si trova, inoltre, un bar e ristorante collocato a ridosso dell’incrocio con la via “Virgiliana”. «L’intensificarsi del traffico ha portato con sé anche l’aumento del numero di mezzi pesanti che devono immettersi sulla strada provinciale – continua Ansaloni – attraverso un incrocio che, a differenza di via Borgatti, non è semaforizzato. Per queste ragioni di sicurezza è stato inserito un limite di peso ai mezzi in transito che, a pieno carico, non deve superare le 3,5 tonnellate». Come per tutte le novità introdotte, anche questa sarà monitorata dai controlli degli agenti della Polizia locale. In deroga al divieto potranno circolare alcuni veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate – come i fornitori delle attività presenti nella via – i quali dovranno comunque sempre dimostrare e documentare l’esigenza di passaggio durante i controlli della polizia stradale.