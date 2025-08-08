Carpi, controlli della Polizia: identificate 107 persone
Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Carpi, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Il servizio, svolto da personale del Commissariato di P.S. Carpi, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha interessato in particolare il centro cittadino e la zona della stazione ferroviaria.
Nel corso dell’attività, gli agenti hanno fermato e identificato un giovane di 20 anni, il quale, trovato in possesso di sostanza stupefacente, è stato segnalato alla locale Prefettura quale consumatore. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.
Complessivamente sono state identificate complessivamente 107 persone, di cui 31 cittadini stranieri, controllati 46 veicoli, anche con la predisposizione di posti di controllo lungo le vie principali d’accesso al territorio comunale, per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.
