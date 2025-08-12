Carpi, interventi straordinari di manutenzione del patrimonio arboreo
I tecnici del servizio Verde del Comune di Carpi interverranno nella giornata di oggi per mettere in sicurezza il cedro del Libano al cimitero urbano che ieri è stato interessato dalla rottura improvvisa e imprevedibile di una grossa branca (fenomeno conosciuto come summer branch drop). L'area è già stata recintata a tutela degli utenti e nel corso della giornata la squadra incaricata dell'intervento provvederà a rifilare il moncone e a rimuovere il legname.
Sempre in giornata, sono in programma alcuni interventi straordinari di manutenzione sul patrimonio arboreo comunale. In via Fontana verrà abbattuto un albero di giuda, in cui è stato riscontrato un grave problema di stabilità dovuto a una profonda cavità alla base del tronco. Al Parco della Resistenza sarà rimosso un pioppo cipressino ormai morto.
