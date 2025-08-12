Carpi, sospetto caso di Chikungunya. Il Comune: “Avviata disinfestazione straordinaria”

Il Comune di Carpi ha effettuato, nel fine settimana appena trascorso, una disinfestazione straordinaria in seguito a un caso di infezione da virus Chikungunya confermato dall’AUSL di Modena, nella zona interessata dall'abitazione della paziente. A seguito poi della segnalazione da parte dei sanitari di un possibile secondo caso sospetto, che potrebbe essere collegato a quello già accertato, è stato predisposto un nuovo intervento straordinario che interesserà un'area di 100 m attorno all'abitazione, comprese parti di via Allegri, via Antelami, via Bollitora Interna, via Leopardi, via Lanfranco, via Lenin, via Wiligelmo e l’area verde del Parco Pertini.

Come previsto dal Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo dell’arbovirosi, i trattamenti adulticidi inizieranno alle ore 23.00 di oggi, lunedì 11 agosto, mentre i trattamenti larvicidi partiranno alle ore 7.00 di domani, martedì 12 agosto, e proseguiranno fino a quando il nuovo caso non sarà confermato o escluso dall’AUSL.



Si tratta di un intervento precauzionale per ridurre al minimo ogni possibile rischio, svolto nel pieno rispetto dei protocolli regionali e in condizioni di sicurezza per le persone e per l’ambiente.

I residenti nelle aree interessate saranno informati direttamente dai volontari della Protezione Civile attraverso apposito materiale informativo.