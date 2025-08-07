Castelfranco Emilia, successo per la Festa dell’Unità di Bosco Albergati

Si è conclusa lunedì 4 agosto con il tradizionale spettacolo pirotecnico, dopo quattro settimane di attività, la 44^ edizione della Festa dell’unità di Bosco Albergati, iniziata l’11 luglio scorso: un’edizione col botto, si potrebbe dire, che infatti ha fatto registrare un aumento degli incassi di circa 40 mila euro, segno positivo che continua il trend degli scorsi anni. Altri dati significativi, i 60 mila ingressi e i 25 mila coperti complessivi.

Una grande soddisfazione per organizzatori e volontari, che hanno potuto toccare con mano il grande entusiasmo per le iniziative proposte, per le ristorazioni, fiore all’occhiello della manifestazione, e per le attività collaterali dedicate a bambini, ragazzi e famiglie. Una curva ascendente che continua anche rispetto al 2023 e anche al 2022. Risultati positivi che non sono stati inficiati neppure dal fine settimana piovoso che, per due giornate, ha ridotto considerevolmente la partecipazione.

Questo il commento di Alessandro Salvioli e Roberto Formentini, segretari del Pd di Castelfranco Emilia e San Cesario, e del responsabile della Festa Moris Saguatti: “Il successo di questa 44^ edizione è il risultato dell’impegno straordinario dei nostri volontari e militanti. Desideriamo ringraziarli tutti di cuore per la dedizione e la passione con cui, sera dopo sera, hanno reso possibile questo evento che rappresenta un momento di aggregazione fondamentale per la nostra comunità. La loro generosità e il loro lavoro instancabile sono la vera forza della nostra festa e della nostra comunità. Dopo questo bellissimo successo, stiamo già pensando alla Festa del 2026, perché siamo fatti così, non ci piace stare fermi”.