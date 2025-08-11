Castelnuovo Rangone, fermato 32enne per violenza sessuale

Il 10 agosto 2025, su delega della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari a carico di un uomo 32enne di origini tunisine, indagato dei delitti di violenza sessuale e tentata violenza sessuale nei confronti di due donne. I due distinti episodi si sono verificati lo scorso 30 luglio 2025 a Castelnuovo Rangone, allorché l’interessato, aggirandosi a bordo di una bicicletta nel parco Rio Gamberi, nella prima occasione approcciava improvvisamente la vittima da tergo, toccandola nelle parti intime mentre camminava per poi allontanarsi rapidamente, mentre nel secondo caso, a distanza di poco tempo dalla precedente aggressione, sorprendeva la donna alle spalle afferrandola per le braccia, tenendola bloccata e tentando di baciarla sulle labbra, non riuscendo nell’intento per la ferma resistenza della persona offesa dal reato che riusciva a divincolarsi e scappare riparando da terza persona poco distante.

Le immediate denunce dei due episodi ai Carabinieri; le foto scattate dalla prima vittima col telefono cellulare all’autore del reato che si allontanava in bicicletta e l’immediata acquisizione delle immagini della videosorveglianza comunale presente nel parco, consentivano ai Carabinieri di acquisire celermente gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato che, oltre ad essere individuato fotograficamente da entrambe le vittime, aveva un profilo social registrato a suo nome, nel quale erano state postate foto e video a bordo della medesima bicicletta e con lo stesso abbigliamento indossato proprio nel parco ove erano stati denunciati gli episodi di violenza sessuale. Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna.