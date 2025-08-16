Cispadana, il Coordinamento No Autostrada: “Bene che ne se parli anche a Ferrara”

BASSA - "È positivo che si sia aperto un confronto nell’ambito provinciale ferrarese sulla vicenda Cispadana. Indipendentemente dalle varie ed eventuali posizioni difformi all’interno del partito, è importante,

non solo per il PD, che si apra finalmente un confronto serio sulla tematica Cispadana nella provincia di Ferrara".

A dichiararlo è Coordinamento cispadano NO autostrada – SI’ strada a scorrimento veloce sul dibattito di questi giorni sulla Cispadana nell’ambito ferrarese.

Nella nota, il Coordinamento sottolinea l'importanza del dibattitto "Non solo sulle disparità di trattamento dei vari territori nell’ambito delle scelte regionali (vedasi dichiarazioni di Corsini, ex assessore regionale ai trasporti, sulla “distrazione di traffico dal nodo di Bologna alla Cispadana”, dunque con il chiaro intento di non risolvere il problema ma di spostarlo in altro territorio!) e non solo sulla reale copertura economica (oggi molto incerta), come sottolineato dai quattro firmatari in risposta al deputato Malaguti di FdI, ma anche, vogliamo sperarlo, sulle reali necessità e susseguenti scelte in un ambito trasportistico (prossima scadenza il nuovo PRIT regionale) che negli ultimi vent’anni ha cambiato totalmente indirizzo e lo farà ancora maggiormente in ambito europeo.

Come Coordinamento abbiamo sempre rilevato la mancanza di dibattito in una Provincia, quella ferrarese, dove tutto sembra anestetizzato. Questo a danno non solo del territorio ferrarese ma di tutta quell’area vasta interessata del progetto Cispadana.

Ben venga dunque questa apertura al confronto. Comunque vada.

Il Coordinamento è sempre a disposizione per i necessari approfondimenti".

