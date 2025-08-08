Concordia, Marika Menozzi è la nuova segretaria della Federazione Provinciale del PD

“Mi metto a disposizione del nostro partito perché credo che appartenere a una comunità politica significhi rispondere nel momento del bisogno”: con queste parole, e con un appello al confronto e alla partecipazione, Marika Menozzi ha assunto il ruolo di segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena.

Eletta ieri sera dall’Assemblea provinciale, la sindaca di Concordia sulla Secchia subentra in seguito alle dimissioni di Stefano Reggianini, cui ha rivolto “un ringraziamento sincero per la scelta generosa e non scontata di mettere in sicurezza la nostra comunità politica in un momento delicato della sua vita personale e professionale.”

Menozzi guiderà il PD modenese fino all’autunno, con un obiettivo immediato: condurre il partito verso l’appuntamento della Festa de l’Unità provinciale, che si terrà negli spazi esterni nei pressi del PalaPanini dal 21 agosto al 14 settembre, per giungere poi a un nuovo avvicendamento o a un congresso.

“Ripartiamo dal valore del confronto – ha spiegato la nuova segretaria – dal coinvolgimento dei territori e dall’ascolto di iscritte e iscritti. Sarà una fase di transizione, ma non di attesa: voglio promuovere un percorso che tenga insieme coordinatori di zona, segretari, Giovani Democratici, Conferenza delle Donne, amministratori e parlamentari, per discutere prima di tutto di contenuti e priorità. Voglio ringraziare il segretario regionale Luigi Tosiani per essere sempre stato a fianco del partito provinciale in un passaggio delicato, la Presidente dell’Assemblea Susan Baraccani come Stefano Vaccari, per l’impegno mai venuto meno.”

Tra le sfide che attendono il PD modenese, Menozzi ha indicato la necessità di “coinvolgere molto di più le giovani generazioni, animate da forte carica ideale ma spesso escluse dalla politica, e dialogare con tutti quei cittadini che, come dimostrano i dati sull’astensionismo, si sentono disillusi rispetto alla possibilità di far valere la propria voce.”

Sul fronte economico, la segretaria ha lanciato un monito: “Inizieranno a farsi sentire gli effetti dei dazi voluti dal Governo USA, per il quale la Destra al Governo tanto ha tifato, e che si abbatteranno come una mazza sulle nostre imprese. Occorre battersi affinché a Roma si impegnino a sostenere le aziende modenesi in questo frangente così complesso.”

Infine, un ringraziamento “ai militanti, ai volontari e al gruppo organizzativo della Festa, guidato da Marcello Mandrioli, che da mesi lavorano senza sosta”, e un invito concreto alla partecipazione da parte di tutti: “Siamo in una fase delicata, ma abbiamo le energie per trasformarla in una nuova partenza”.