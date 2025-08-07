Confagricoltura: “In ER la vendemmia parte bene”
Le aspettative sono buone, l’uva c’è seppur con una variabilità significativa a livello territoriale, con produzioni molto soddisfacenti e altre decisamente più scarse. Si parte intorno al 10 agosto con la vendemmia delle uve per la base spumante e varietà precoci (pinot nero e chardonnay). «L’avvio della raccolta prima di Ferragosto sta diventando sempre più frequente in regione, il quadro d’insieme che ne emerge – spiega il presidente della sezione vino di Confagricoltura Emilia Romagna, Renzo Pelliciari –, ci indica uno stato qualitativo delle uve ottimale e una produzione stimata mediamente simile a quella dell’anno scorso, comunque meglio delle annate 2023 e 2022». Con alcune eccezioni: per il vitigno Ancellotta si prevede una flessione delle rese tra il 15% e il 20% (piante “scariche” rispetto al 2024), ma si aspettano cali anche in zone molto circoscritte e limitate dove il maltempo ha picchiato duro (grandinate e trombe d’aria tra Bologna e Modena e a macchia di leopardo in Romagna).
Il clima primaverile con piogge non eccessivamente abbondanti e poi l’alternarsi di giornate calde ad altre più fresche hanno infatti favorito il massimo sviluppo del grappolo, migliorando il grado zuccherino dell’uva e salvaguardando l’intensità aromatica. Preoccupa ora l’atteso aumento delle temperature che potrebbe rallentare la maturazione dell’acino e provocare stress idrico.
La situazione fitosanitaria dei vigneti permane sotto difficile controllo, con criticità rilevate soprattutto nel Reggiano e nel Modenese dovute alla persistente presenza di malattie della vite quali flavescenza e mal dell’esca, mentre sulle colline romagnole si temono danni da tignola e marciume. Tuttavia, l’andamento stagionale complessivamente favorevole ha ridotto al minimo, quasi ovunque, il rischio di attacchi fungini (peronospora e oidio).
Il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini, sottolinea la necessità di interventi strutturali per rilanciare il comparto e dare una prospettiva di lungo termine ai viticoltori: «Il momento è delicato. Maxi offerta e prezzi dell’uva bassi a fronte di un trend dei consumi in costante contrazione soprattutto per i vini a bacca rossa, senza dimenticare l’effetto negativo che solo l’incertezza “dazi Usa” ha causato finora e che con la conferma degli stessi rischierebbe di trasformarsi in crisi strutturale, penalizzando così le eccellenze vinicole più amate dal mercato statunitense come il Lambrusco». E conclude: «Servono misure e una nuova visione: più programmazione dell’offerta e strategie commerciali per aggredire meglio il mercato interno ed estero».
- Bomporto, martedì 12 agosto arriva una notte "sotto le stelle"
- Modena, da UniMore arriva un rilevatore portatile di Pfas nelle acque
- Liste d'attesa, Mastacchi (Rete Civica): "Presa in carico specialistica? Purtroppo un'eccezione"
- Modena, i consigli sul benessere animale per un'estate sicura
- Confagricoltura: "In ER la vendemmia parte bene"
- Concordia, il liutaio Emanuele Ghidoni: "Ho lavorato legno risalente all'Età del Ferro"
- Detenuto appicca fuoco nel carcere di Modena, 11 intossicati tra agenti e reclusi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta
- Mirandola, venti studenti dell'Università di Palermo in visita allo stabilimento di LivaNova