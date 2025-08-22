E’ scomparsa Michelina Borsari, punto di riferimento e ispirazione del Festivalfilosofia
MODENA - E' scomparsa nella giornata di ieri, giovedì 21 agosto, Michelina Borsari, punto di riferimento e di ispirazione del festivalfilosofia, di cui ha curato la progettazione originaria, per poi dirigerlo dal 2001 al 2016, anno in cui ha fatto ingresso nel Comitato scientifico del Consorzio per il festivalfilosofia. Il Consorzio per il festivalfilosofia in tutte le sue componenti esprime il proprio cordoglio per la perdita, nella consapevolezza di poter far tesoro dei suoi tanti insegnamenti e del suo esempio. Nel progetto del festival si ritrovano la propensione interdisciplinare, l'attitudine a pensare per temi e figure, la consapevolezza civile della funzione della cultura cui Michelina Borsari ha dato grande energia. Ha animato l'opera di un'orchestra - comitati scientifici, relatori e relatrici, giovani ricercatori e ricercatrici, reti di istituzioni - di cui è stata per anni formidabile direttrice.
